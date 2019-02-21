В деле распила средств на ремонте лифтов арестовали документацию сумского КП

Сумской апелляционный суд отменил решение Заречного районного суда г. Сумы и наложил арест на документы, изъятые у КП «Сумытеплоэнергоцентраль» в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Речь идет о расследовании фактов хищения и завладения денежными средствами должностными лицами департамента инфраструктуры Сумского городского совета и КП «Сумытеплоэнергоцентраль» при осуществлении капитальных ремонтов лифтов в г. Сумы течение 2017-2018 годов.
Решение суда первой инстанции обжаловала сторона обвинения. Прокуратура, не соглашаясь с постановлением следственного судьи, просила его отменить и наложить арест на изъятую документацию. Свою просьбу аргументировала тем, что данное имущество является вещественными доказательствами по делу, поскольку их содержание отражает информацию о финансово-хозяйственной деятельности коммунального предприятия и департамента, проведенной в направлении эксплуатации и ремонтов лифтов. Кроме того, документы необходимы для проведения ряда экспертиз, в частности судебно-экономической и строительно-технической.
Представитель КП «Сумытеплоэнергоцентраль» просила оставить без изменений решение Заречного районного суда г. Сумы. Она отмечала, что арест документов повлияет на хозяйственную деятельность предприятия и эксплуатацию сумчанами лифтов.
Коллегия судей апелляционного суда, рассмотрев апелляционную жалобу прокурора, отменил решение суда первой инстанции и постановил новое решение, которым ходатайство следователя удовлетворил и наложила арест на оригиналы и копии технической документации, изъятой при обыске в КП «Сумытеплоэнергоцентраль», сообщает пресс-служба суда.
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