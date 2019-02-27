Глуховчанина обманул фейковый продавец автомобиля Глуховские правоохранители разыскивают афериста, который пополнил свои карманы за счет доверчивого местного жителя.

К работникам Глуховского отдела полиции с заявлением о мошенничестве обратился 24-летний житель райцентра. Молодой человек рассказал: на одном из сайтов в Интернете нашел заманчивое предложение о приобретении автомобиля - продавец за машину с хорошими ходовыми качествами просил привлекательно низкую цену. Поэтому он позвонил на указанный в объявлении номер и согласовал условия оплаты и переправки авто. Перечислив 1200 гривен на продиктованный ему счет, юноша ожидал товар. Однако шло время, а продавец так на связь и не выходил. Когда же молодой человек сам попытался с ним связаться, то оказалось, что тот классически исчез, заблокировав доступ покупателя к своему телефону.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Полицейские делают все возможное, чтобы установить личность злоумышленника и вернуть потерпевшему деньги.

Работники полиции снова предостерегают граждан: будьте внимательны и осмотрительны, покупая необходимые вещи через интернет-сеть. Слишком заманчивое предложение - это один из способов интернет-мошенников привлечь внимание потенциальной жертвы. Однако, как гласит народная мудрость: бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Чтобы избежать подобной ловушки, правоохранители советуют пользоваться исключительно проверенными сайтами. Также не следует забывать, что солидные интернет-магазины имеют свою службу безопасности и страхуют каждую сделку, чтобы исключить случаи мошенничества. Это несколько увеличивает сумму покупки, однако клиент имеет возможность возместить причиненные недобросовестным партнером убытки, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.