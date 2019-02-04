В Белополье «Зе! команда» намусорила своей рекламой

Остатки предыдущей рекламы с бигборда рекламщики выбросили прямо рядом с бигбордом. Фото выложил на своей странице в Фейсбуке мэр Белополья.
«Уважаемое руководство Зе команды в Белополье! Уберите, пожалуйста, это безобразие у билборда, потому что тогда действительно, извинений не будет!» - написал он.
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