В Белополье «Зе! команда» намусорила своей рекламой Мэр Белополья Юрий Зарко обратился к представителям кандидата в президенты убрать за собой.

Остатки предыдущей рекламы с бигборда рекламщики выбросили прямо рядом с бигбордом. Фото выложил на своей странице в Фейсбуке мэр Белополья.

«Уважаемое руководство Зе команды в Белополье! Уберите, пожалуйста, это безобразие у билборда, потому что тогда действительно, извинений не будет!» - написал он.