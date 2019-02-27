Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:08354

На Сумщине муж забил жену молотком до смерти

По ходатайству прокуратуры избрана мера пресечения мужчине, который лишил жизни свою сожительницу.

«Путивльским отделом Конотопской местной прокуратуры сообщено о подозрении 40-летнему мужчине, который лишил жизни свою 47-летнюю сожительницу. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. По ходатайству прокуратуры подозреваемому по решению суда 11 марта 2019 года избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог», - рассказал начальник Путивльского отдела Конотопской местной прокуратуры Павлуш Погосян.

Событие произошло 10 марта 2019 года в с. Мачулища Путивльского района. Всю ночь гражданские супруги дома распивали спиртные напитки. Под утро между ними возникла ссора. Мужчина схватил молоток и около 10 раз ударил сожительницу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Осознав, что он натворил, мужчина побежал к соседям и рассказал им, что произошло. Пока соседи вызвали полицию, подозреваемый вернулся в дом, где пытался покончить жизнь самоубийством, порезав себе шею. А потом еще и поджег дом. Пожар удалось потушить, а раны оказались не глубокие. Поэтому сотрудники полиции забрали мужчину в участок.

Сначала задержанный утверждал, что гражданская жена хотела его зарезать, поэтому он защищался. Потом вообще не смог объяснить свои действия.

Справка: за содеянное подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Путивльский район Убийство

По тематике

Вчера 17:57

Убийцу родной бабушки взяли под стражу

По ходатайству прокуратуры избрана мера пресечения мужчине, который лишил жизни свою бабушку....

Вчера 14:57

На Сумщине внук молотком забил родную бабушку до смерти

25-летний житель с. Барыло Белопольского района, чтобы избежать наказания, инсценировал естественную смерть 67-летней женщины и сам вызвал полицию....

Вчера 14:34

Конотопчанин задушил собутыльника за сигарету

На Сумщине по подозрению в убийстве 53-летнего мужчины задержан конотопчанина....

06.03.2019 13:52

На Сумщине на суд о жестоком убийстве не явился эксперт

Из-за неявки эксперта на 10:00 20 марта отложено судебное разбирательство по обвинительному акту в отношении гражданина М., обвиняемого по части...

В Сумском апелляционном суде оспаривают избрание меры пресечения вдове Анатолия Жука
04.03.2019 17:02

В Сумском апелляционном суде оспаривают избрание меры пресечения вдове Анатолия Жука

Сегодня, 4 марта, в Сумской апелляционный суд поступило три апелляционные жалобы на постановление следователя судьи Заречного районного суда г. Сумы,...

Новости

Пока по 5: исполком против повышения стоимости проезда в сумских маршрутках
Сегодня 11:06
Чего ждать сумчанам от погоды
Сегодня 13:23
На Сумщине муж забил жену молотком до смерти
Сегодня 13:08
Ахтырские оперативники задержали наркодилера
Сегодня 12:53
В Белополье «Зе! команда» намусорила своей рекламой
Сегодня 12:47
В деле распила средств на ремонте лифтов арестовали документацию сумского КП
Сегодня 12:31
Сумчане отличились на чемпионате Украины по хортингу
Сегодня 12:16
В Сумах сначала заказали проект капремонта сквера Шевченко, а потом решили провести общественные слушания
Сегодня 12:04
Фейковая коммунальщица обокрала старушку
Сегодня 11:49
Кто из сумчан сегодня без воды
Сегодня 11:36
В Сумах горела электрощитовая в многоэтажке
Сегодня 10:56
Сумской исполком доволен работой транспортного отдела
Сегодня 10:51
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:00
«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00 20:00
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:10 14:40 19:15 22:00
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
Кино Дружба
10-00 - 60 грн.
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
Кино Космос
13:45—50 грн. 16:05—50 грн. 18:25—55 грн.
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
Кино Космос
12:00—45 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.