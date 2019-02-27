На Сумщине муж забил жену молотком до смерти По ходатайству прокуратуры избрана мера пресечения мужчине, который лишил жизни свою сожительницу.

«Путивльским отделом Конотопской местной прокуратуры сообщено о подозрении 40-летнему мужчине, который лишил жизни свою 47-летнюю сожительницу. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. По ходатайству прокуратуры подозреваемому по решению суда 11 марта 2019 года избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог», - рассказал начальник Путивльского отдела Конотопской местной прокуратуры Павлуш Погосян.

Событие произошло 10 марта 2019 года в с. Мачулища Путивльского района. Всю ночь гражданские супруги дома распивали спиртные напитки. Под утро между ними возникла ссора. Мужчина схватил молоток и около 10 раз ударил сожительницу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Осознав, что он натворил, мужчина побежал к соседям и рассказал им, что произошло. Пока соседи вызвали полицию, подозреваемый вернулся в дом, где пытался покончить жизнь самоубийством, порезав себе шею. А потом еще и поджег дом. Пожар удалось потушить, а раны оказались не глубокие. Поэтому сотрудники полиции забрали мужчину в участок.

Сначала задержанный утверждал, что гражданская жена хотела его зарезать, поэтому он защищался. Потом вообще не смог объяснить свои действия.

Справка: за содеянное подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.