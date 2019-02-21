Чего ждать сумчанам от погоды

Последующие дни погода Сумщины будет формироваться под влиянием области повышенного атмосферного давления, ожидается переменная облачность, без существенных осадков, морозные утра, и по весеннему теплые дни, сообщает областной гидрометцентр.
13 марта - ночью небольшие осадки, днем без осадков, ветер южный 5-10 м/с, температура воздуха ночью -1 ..- 6ºС, днем +2 .. + 7ºС.
14 марта - без осадков, ветер южный 5-10 м/с, температура ночью 0 ..- 5ºС, днем +3 .. + 8ºС.
15 марта - без осадков, ветер южный 5-10 м/с, температура ночью -3 .. + 2ºС, днем +3 .. + 8ºС.
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