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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:531

Ахтырчане отличились на чемпионате Украины по французскому боксу «Сават»

7-10 марта в Харькове проходил чемпионат Украины по французскому боксу «Сават».

В разделе «Комба» ахтырчане, которые представляли сборную Сумской области, завоевали 5 медалей.

Победителями и призерами в личных выступлениях стали:

Баранник Ярослав (СК "Легион") - 1 место

Аль Хамуд Ахмад (СК "Легион") - 2 место

Козлов Александр (СК "Легион") - 2 место

Саливин Артем (СК "Атлант") - 3 место

Лавриненко Сергей (СК "Атлант") - 3 место

В общекомандном зачете Сумская область заняла 5-ое место среди 10 областей участников.

Спорт Ахтырка Бокс Сават
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CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
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CINETECH+, 2D 18:00
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CINETECH+, 2D 11:10 14:40 19:15 22:00
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
Кино Дружба
10-00 - 60 грн.
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
Кино Космос
13:45—50 грн. 16:05—50 грн. 18:25—55 грн.
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
Кино Космос
12:00—45 грн.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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