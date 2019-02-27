Ахтырчане отличились на чемпионате Украины по французскому боксу «Сават»

В разделе «Комба» ахтырчане, которые представляли сборную Сумской области, завоевали 5 медалей.
Победителями и призерами в личных выступлениях стали:
Баранник Ярослав (СК "Легион") - 1 место
Аль Хамуд Ахмад (СК "Легион") - 2 место
Козлов Александр (СК "Легион") - 2 место
Саливин Артем (СК "Атлант") - 3 место
Лавриненко Сергей (СК "Атлант") - 3 место
В общекомандном зачете Сумская область заняла 5-ое место среди 10 областей участников.
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