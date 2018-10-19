Меру пресечения сумскому кадету, подозреваемому в изнасиловании, выбирают в закрытом режиме

Напомним: 8 марта около 23 часов, когда молодая женщина возвращалась с работы домой, в одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, который, угрожая расправой в случае сопротивления, начал ее насиловать. Случайный прохожий, увидев это, напугал преступника, и тот убежал. Прохожий вызвал полицию и скорую. Через несколько часов патрульные разыскали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Там после первоочередных следственных действий 16-летнего юношу отпустили, пишет sumy.today.
Сегодня в суд подозреваемый пришел с женщиной - законным представителем. Они, зайдя в здание суда, спрятали лица.
Следственная судья Ольга Котенко объявила судебное заседание закрытым из-за того, что подозреваемый несовершеннолетний, а преступление касается половой свободы.
Судебное заседание проходит при участии следователя, прокурора, представителя потерпевшей, подозреваемого, его законного представителя и его защитника.
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