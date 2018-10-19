Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:04739

Меру пресечения сумскому кадету, подозреваемому в изнасиловании, выбирают в закрытом режиме

Сегодня, 12 марта, в Ковпаковском райсуде Сум слушается ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста 16-летнему ученику Кадетского корпуса, которого подозревают в изнасиловании 23-летней сумчанки.

Напомним: 8 марта около 23 часов, когда молодая женщина возвращалась с работы домой, в одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, который, угрожая расправой в случае сопротивления, начал ее насиловать. Случайный прохожий, увидев это, напугал преступника, и тот убежал. Прохожий вызвал полицию и скорую. Через несколько часов патрульные разыскали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Там после первоочередных следственных действий 16-летнего юношу отпустили, пишет sumy.today.

Сегодня в суд подозреваемый пришел с женщиной - законным представителем. Они, зайдя в здание суда, спрятали лица.

Следственная судья Ольга Котенко объявила судебное заседание закрытым из-за того, что подозреваемый несовершеннолетний, а преступление касается половой свободы.

Судебное заседание проходит при участии следователя, прокурора, представителя потерпевшей, подозреваемого, его законного представителя и его защитника.

Право Изнасилование

По тематике

16-летнему подозреваемому в изнасиловании сумчанки избрана мера пресечения
Сегодня 15:23

16-летнему подозреваемому в изнасиловании сумчанки избрана мера пресечения

Сегодня, 12 марта, Ковпаковский районный суд г. Сумы удовлетворил ходатайство следователя, согласованное прокурором, поэтому 16-летнему подозреваемому в изнасиловании 23-летней сумчанки...

Вчера 16:41

Сумские патрульные рассказали, как ловили мартовского насильника (видео)

В ночь с 8 на 9 марта в Сумах произошло изнасилование....

Сумские копы поймали 16-летнего насильника
09.03.2019 16:26

Сумские копы поймали 16-летнего насильника

В Сумах патрульные разыскали несовершеннолетнего юношу, вероятно причастного к изнасилованию....

На Сумщине 14-летний парень изнасиловал школьника
27.02.2019 14:03

На Сумщине 14-летний парень изнасиловал школьника

О случае сексуального насилия в отношении малолетнего рассказал на своей странице в Фейсбуке замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин 22 февраля....

В Сумах поймали насильника
19.10.2018 10:46

В Сумах поймали насильника

Подозреваемого в краже заподозрили еще и в попытке насильственного удовлетворения половой страсти неестественным способом....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:00
«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00 20:00
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:10 14:40 19:15 22:00
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
Кино Дружба
10-00 - 60 грн.
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
Кино Космос
13:45—50 грн. 16:05—50 грн. 18:25—55 грн.
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
Кино Космос
12:00—45 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.