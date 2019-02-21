В Сумах разорвали договор с перевозчиком на неприбыльном маршруте

Речь идет о фантомном маршруте № 25 (Добровольная - Интернационалистов), который ввели после строительства дороги по ул. Интернационалистов, но который бросил обслуживать уже третий перевозчик.
Теперь транспортный отдел будет проводить дополнительный конкурс на этот маршрут.
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