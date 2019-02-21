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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:121188

В Сумах разорвали договор с перевозчиком на неприбыльном маршруте

Сегодня, 12 марта, исполком Сумского горсовета принял решение разорвать договор на перевозку пассажиров с ООО «СНД-Автотранс».

Речь идет о фантомном маршруте № 25 (Добровольная - Интернационалистов), который ввели после строительства дороги по ул. Интернационалистов, но который бросил обслуживать уже третий перевозчик.

Теперь транспортный отдел будет проводить дополнительный конкурс на этот маршрут.

Общество Маршрут № 25 Маршрутки Разрыв договора

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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