В Сумах самоубийца пытался прыгнуть с моста (видео)

Во время патрулирования улицы Ремесленной, на мосту, инспекторы заметили мужчину, который перелезал через перила. Стражи порядка мгновенно отреагировали и остановились. В момент, когда мужчина уже намеревался прыгнуть с моста, патрульные схватили его и перетащили на пешеходную зону.
«Когда мы успокоили 30-летнего сумчанина, он объяснил, что не хочет попасть в тюрьму, поэтому и решил покончить жизнь самоубийством», - говорит полицейский 4-й роты управления патрульной полиции в Сумской области Владимир Москаленко.
По имеющимся базами, стражи порядка установили, что мужчине действительно грозит уголовная ответственность за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 УК, а именно совершение кражи с проникновением в жилище.
Поскольку мучжина имел неустойчивое психологическое состояние, инспекторы вызвали на место врачей, которые и госпитализировали его в Сумской областной клинический психоневрологический диспансер.
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