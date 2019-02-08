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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:28923

На Сумщине банда напала на дом молодых супругов

Четверо мужчин ворвались в дом, избили несовершеннолетнего брата хозяйки и, угрожая другим членам семьи топором и пистолетом, забрали 2500 гривен, мобильный телефон и электропилу.

Происшествие произошло в поселке Воронеж Шосткинского района. Ночью в дом, где живет молодая семья с двумя малолетними детьми, ворвались четверо мужчин. Хозяина дома на тот момент не было дома, поэтому последние начали угрожать топором и пистолетом 20-летней хозяйке и ее 17-летнему брату. Избив несовершеннолетнего и найдя в доме 2500 гривен, мобильный телефон и электропилу, нападавшие скрылись.

«Получив сообщение о разбойном нападении, по тревоге были подняты все оперативные службы отдела полиции, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Были опрошены сами пострадавшие и жители соседних домов. В дальнейшем было установлено, что два нападающих - знакомые и односельчане потерпевшей семьи. Их наши сотрудники задержали по месту жительства. Двух других установили в ходе неотложных оперативных мероприятий: один из них прятался от правоохранителей дома у своего знакомого, а другой, убегая от полиции, отправился в соседний райцентр, где и был задержан полицейскими».

Злоумышленникам 22, 25, 27 и 28 лет, они жители поселка Воронеж и Шостки. Самый старший из них имеет не одну судимость за совершение имущественных преступлений.

Правоохранители провели несколько обысков по месту жительства фигурантов и помещение, где скрывался один из подозреваемых, и изъяли вещественные доказательства совершенного преступления и белое порошкообразное вещество, похожее на наркотик, весом около 0,5 грамма.

Сейчас все задержанные находятся в изоляторе временного содержания и дают показания следователям. В отношении них открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». За содеянное им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Воронеж Разбойное нападение Шосткинский район

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