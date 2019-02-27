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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:04173

Сумчан приглашают на студенческое дерби

В четверг, 14 марта, на площадке манежа СумГУ в рамках последнего тура группового этапа чемпионата Украины среди студентов встретятся команды СумГУ и СумГПУ им. Макаренко.

В этом матче определится обладатель второй путевки в следующий раунд турнира от конференции «Восток». Первое место уже заняла команда ХНУ им. Каразина (Харьков).

Сейчас «политехники» опережают «педагогов» на одно очко.

Матч первого круга завершился вничью 2:2.

Начало игры в 15:00.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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