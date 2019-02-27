Сумчан приглашают на студенческое дерби В четверг, 14 марта, на площадке манежа СумГУ в рамках последнего тура группового этапа чемпионата Украины среди студентов встретятся команды СумГУ и СумГПУ им. Макаренко.

В этом матче определится обладатель второй путевки в следующий раунд турнира от конференции «Восток». Первое место уже заняла команда ХНУ им. Каразина (Харьков). Сейчас «политехники» опережают «педагогов» на одно очко. Матч первого круга завершился вничью 2:2. Начало игры в 15:00.