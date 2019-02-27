Сумчан приглашают на студенческое дерби

В этом матче определится обладатель второй путевки в следующий раунд турнира от конференции «Восток». Первое место уже заняла команда ХНУ им. Каразина (Харьков).
Сейчас «политехники» опережают «педагогов» на одно очко.
Матч первого круга завершился вничью 2:2.
Начало игры в 15:00.
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