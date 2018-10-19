16-летнему подозреваемому в изнасиловании сумчанки избрана мера пресечения

«Поскольку согласно действующему законодательству изнасилование - это преступление средней тяжести, а подозреваемый является несовершеннолетним, то у прокуратуры не было никаких оснований обращаться с ходатайством об избрании 16-летнему юноше меры пресечения в виде содержания под стражей», - пояснил первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Роман Удовиченко.
Напомним, что событие произошло 8 марта 2019 года около 23 часов в г. Сумы. Молодая женщина возвращалась с работы домой, в одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, который, угрожая расправой, изнасиловал ее. Случайный прохожий напугал преступника, и тот убежал. Прохожий вызвал полицию и скорую.
Через несколько часов патрульные полицейские по описанию потерпевшей разыскали подозреваемого и доставили в отдел полиции. По результатам проведения первоочередных следственных действий юноше сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) УК Украины.
Санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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