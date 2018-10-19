16-летнему подозреваемому в изнасиловании сумчанки избрана мера пресечения Сегодня, 12 марта, Ковпаковский районный суд г. Сумы удовлетворил ходатайство следователя, согласованное прокурором, поэтому 16-летнему подозреваемому в изнасиловании 23-летней сумчанки избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля на 60 суток.

«Поскольку согласно действующему законодательству изнасилование - это преступление средней тяжести, а подозреваемый является несовершеннолетним, то у прокуратуры не было никаких оснований обращаться с ходатайством об избрании 16-летнему юноше меры пресечения в виде содержания под стражей», - пояснил первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Роман Удовиченко.

Напомним, что событие произошло 8 марта 2019 года около 23 часов в г. Сумы. Молодая женщина возвращалась с работы домой, в одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, который, угрожая расправой, изнасиловал ее. Случайный прохожий напугал преступника, и тот убежал. Прохожий вызвал полицию и скорую.

Через несколько часов патрульные полицейские по описанию потерпевшей разыскали подозреваемого и доставили в отдел полиции. По результатам проведения первоочередных следственных действий юноше сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) УК Украины.

Санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.