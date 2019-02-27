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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах провели уникальную операцию

В городском урологическом центре на базе клинической больницы № 1, провели первую в области трансуретральную плазменную энуклеацию простаты.

Новый метод лечения внедрил городской уролог, кандидат медицинских наук Юрий Кудрявцев.

Он совершил эндоскопическое вмешательство, которое по эффективности и радикальности соответствует аденомэктомии (полному удалению аденомы простаты), но малоинвазивное. Методика плазменной энуклеации позволяет полностью эндоскопически (через уретру) удалить аденому простаты больших и очень больших размеров тем пациентам, которым ранее выполнялась открытая операция.

Внедрить новый метод лечения стало возможным благодаря современной эндоскопической стойке и электрохирургическому генератору «Карл Шторц» (немецкого производства), которые лечебное учреждение приобрело в конце прошлого года почти за 2,5 млн гривен. Сегодня на новом оборудовании выполнено более 20 операций.

«Аппаратура такого уровня позволила нам сделать прорыв в лечении аденомы предстательной железы», - говорит Юрий Кудрявцев.

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