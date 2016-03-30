Сумчан приглашают на вечер нон-стоп поэзии

Молодые поэты и поэтессы сумских учебных заведений будут делиться собственным творчеством.
А горячий чай и печенье согреют даже в холодную погоду.
Организаторы гарантируют атмосферность, уют и наслаждение.
Начало в 17:00 по адресу: ул. Соборная, 27. Вход свободный.
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