В Ромнах осужденному передали смалец с сюрпризом

11 марта при осмотре посылки, поступившей осужденному Л. от гражданина Е., в пластиковом ведре со смальцем было обнаружено и изъято 4 пакета, завернутые в полиэтилен, которые в себе содержали мобильные телефоны, дрожжи и вещество растительного происхождения с характерным признакам наркотического средства.
По факту изъятия запрещенных предметов была вызвана следственно-оперативная группа и составлены материалы, которые будут направлены для дальнейшей проверки в Роменский отдел полиции Главного управления национальной полиции в Сумской области.
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