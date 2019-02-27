В Ромнах осужденному передали смалец с сюрпризом В Роменской исправительной колонии № 56 пресечена попытка доставки запрещенных предметов.

11 марта при осмотре посылки, поступившей осужденному Л. от гражданина Е., в пластиковом ведре со смальцем было обнаружено и изъято 4 пакета, завернутые в полиэтилен, которые в себе содержали мобильные телефоны, дрожжи и вещество растительного происхождения с характерным признакам наркотического средства.

По факту изъятия запрещенных предметов была вызвана следственно-оперативная группа и составлены материалы, которые будут направлены для дальнейшей проверки в Роменский отдел полиции Главного управления национальной полиции в Сумской области.