В Сумах изготовляют опасные сладости (фото) В Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области поступило обращение от Управления Гоструда в Сумской области относительно несоблюдения санитарно-гигиенических требований в ООО ВПТ «Крош» г. Сумы, занимающегося производством вафель, которые были обнаружены в ходе инспекционного посещения инспекторами управления труда.

Специалистами управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области было проведено внеплановое мероприятие государственного надзора (контроля) в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов ООО ВПТ «Крош», который расположен по адресу: ул. Юрия Ветрова, 15. Во время внепланового мероприятия был выявлен ряд нарушений несоблюдение гигиенических требований, создающих угрозу жизни и / или здоровью человека. Мощности находилась в запущенном состоянии и антисанитарных условиях: на стенах производственных помещений облезла штукатурка и старая краска, потолок покрыт плесенью, оборудование грязное, с наличием ржавчины. Рабочий персонал работал без спецодежды и без наличия санитарных книжек. Начинку для вафель работники предприятия замешивали с помощью рук и строительных шпателей. Эти и другие нарушения могли привести к бактериальному, токсическому, вирусному или механическому загрязнению, что в дальнейшем могло вызвать кишечные заболевания, отравления как взрослых, так и детей, которые особенно любят потреблять этот сладкий продукт.

По обоснованному подозрению инспекторов, проводивших проверку, составленного ими акта, предписания Главным государственным ветеринарным инспектором было принято решение о временной приостановке производства и оборота пищевых продуктов, а именно вафель ООО ВПТ «Крош» в срок на 10 рабочих дней. Данным решением не только прекращено производство, но и предусмотрено обязательство оператора рынка изъять и / или отозвать пищевые продукты, которые обращаются и могут вызвать вредное воздействие на здоровье людей. Для устранения предприятием нарушений законодательства на время, превышающее предельный срок, Главным государственным ветеринарным инспектором переданы материалы в Сумской административный суд с иском об обязательстве оператору рынка продлить срок прекращения производства.

В соответствии со ст. 65 ЗУ «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма, побочные продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных» ООО ВПТ «Крош» за нарушение гигиенических требований к производству пищевых продуктов, которые создают угрозу для жизни и здоровья людей, предусмотрена ответственность в размере десяти минимальных заработных плат, что на сегодняшний день составляет 41 тыс.730 грн.

В настоящее время на мощности проводятся ремонтные работы, что подтверждается государственными инспекторами, которые осуществляли проверку исполнения решения о временном приостановлении производства, согласно документации которая была предоставлена руководством данного предприятия пищевой продукции, а именно вафли «Артек», которые были изготовлены до момента принятия решения, в антисанитарных условиях, и могли создавать угрозу для жизни и здоровья, были изъяты из обращения общим весом 380 кг, сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области.