Сумские студентки вошли в сезон Одесской Лиги смеха

16 команд соревновались за право играть в пятом юбилейном сезоне Лиги, , в том числе и «Женская сборная Бездрика», которая представляет Сумский государственный университет.
Во время фестиваля двенадцать звездных тренеров имели возможность набрать себе команду на год. «Женскую сборную» выбрал вице-чемпион телевизионной Лиги смеха, Денис Ловчев из команды «Гостиница 72». Поскольку и команда, и тренер из одного города, процесс подготовки обещает быть легким - готовиться к играм и репетировать с тренером можно в Сумах.
Следующая игра - 1/8 финала - состоится 28 мая.
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