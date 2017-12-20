Сумские студентки вошли в сезон Одесской Лиги смеха В Одессе состоялся фестиваль региональной Одесской Лиги смеха.

16 команд соревновались за право играть в пятом юбилейном сезоне Лиги, , в том числе и «Женская сборная Бездрика», которая представляет Сумский государственный университет.

Во время фестиваля двенадцать звездных тренеров имели возможность набрать себе команду на год. «Женскую сборную» выбрал вице-чемпион телевизионной Лиги смеха, Денис Ловчев из команды «Гостиница 72». Поскольку и команда, и тренер из одного города, процесс подготовки обещает быть легким - готовиться к играм и репетировать с тренером можно в Сумах.

Следующая игра - 1/8 финала - состоится 28 мая.