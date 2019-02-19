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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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СумГУ налаживает научно-образовательное партнерство с Ирландией

С 24 февраля по 2 марта делегация Сумского государственного университета находилась с визитом в Институте искусств, дизайна и технологий в Дублине (Ирландия).

Поездка состоялась в рамках двустороннего грантового проекта программы ЕС Эразмус +. Делегация представила опыт университета в международной деятельности, использовании электронного личного кабинета преподавателя и студента и соответствующих информационных сервисов, возможности системы электронного обучения, а также инновационные подходы к обеспечению качества образовательных программ. Представители Института искусств, дизайна и технологий представили свой стратегический план развития. Также представители СумГУ имели возможность обсудить с министром образования Ирландии перспективы расширения сотрудничества украинских и ирландских высших учебных заведений.

Проектная встреча состоялась при участии рабочих групп университетов, с ирландского стороны возглавляемой президентом заведения и координатором проекта профессором Дэвидом Квином. Задачей проекта является совершенствование современных электронных технологий обучения в университетах-партнерах. Внимание ирландского университета сосредоточилось на изучении функционирования системы электронного личного кабинета студента и преподавателя, которая является собственной инновационной разработкой СумГУ, с перспективой дальнейшего внедрения в ЗВО Ирландии. В свою очередь СумГУ стремится усилить имплементацию европейских стандартов и принципов Болонского процесса с целью развития собственных образовательных программ и их гармонизации с требованиями Европейского пространства высшего образования и развития учебного процесса по модели европейского университета. Выполнение проекта будет способствовать развитию стратегического партнерства между университетами, а также подготовке ряда совместных мощных проектов.

В состав делегации от СумГУ вошли: проректор по учебно-педагогической работе Владимир Любчак; заместитель проректора, начальник отдела международных связей Константин Кириченко; помощник ректора по вопросам организации учебного процесса по современным технологиям Ирина Скляр; директор организационно-методического центра технологий электронного обучения Юрий Зубань; начальник центра информационных систем Владислав Хоменко.

 
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