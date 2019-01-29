В Сумах сели за парты будущие водители троллейбусов В Учебном центре КП «Электроавтотранс» начались занятия для будущих водителей троллейбусов.

11 марта в Учебном центре КП «Электроавтотранс» за парты сели слушатели курса «Водитель троллейбуса». В состав 3-й группы, которая сформирована с участием Сумского городского центра занятости и финансируется за счет областного центра занятости, вошли 11 человек в возрасте от 23 до 54 лет (среди них 1 участник АТО и 2 переселенца из зоны боевых действий).

Курс предусматривает 17 недель теории, индивидуальное обучение вождению и производственную практику, сообщает сайт предприятия.