В Сумах сели за парты будущие водители троллейбусов

11 марта в Учебном центре КП «Электроавтотранс» за парты сели слушатели курса «Водитель троллейбуса». В состав 3-й группы, которая сформирована с участием Сумского городского центра занятости и финансируется за счет областного центра занятости, вошли 11 человек в возрасте от 23 до 54 лет (среди них 1 участник АТО и 2 переселенца из зоны боевых действий).
Курс предусматривает 17 недель теории, индивидуальное обучение вождению и производственную практику, сообщает сайт предприятия.
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