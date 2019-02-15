Ужас на Сумщине: ахтырчанин чуть не зарезал экс-жену, а потом покончил жизнь самоубийством 10 марта в с. Грунь Ахтырского района между бывшими супругами возник конфликт, в результате чего мужчина нанес женщине несколько ударов ножом. А потом, испугавшись того, что натворил, сел в свою машину и на огромной скорости врезался в дерево.

В Ахтырский отдел полиции почти одновременно поступило два сообщения о событиях, произошедших по одному адресу. Первое - от врача бригады скорой помощи, который сообщил о нанесении ножевых ранений 38-летний женщине. Другое - о гибели ее бывшего мужа.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Информация подтвердилась. Женщину с проникающими ножевыми ранениями брюшной полости и шеи доставили в хирургическое отделение. Жизнь мужчины спасти не удалось. Он погиб в автомобиле, которым управлял. Автомобиль врезался в дерево возле дома, - комментирует Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - Опросив свидетелей и потерпевшую, мы воссоздали картину того, что произошло».

Супруги не жили вместе больше года. Мужчина в целом характеризовался положительно, работал трактористом. Но не раз из-за ревности угрожал своей бывшей жене. В тот день он в очередной раз пришел, чтобы выяснить отношения. Разговора не получились. Мужчина начал приставать к своему 19-летнему сыну и угрожал ему. Мать заступилась за парня и пыталась его выпроводить. Это изрядно разозлило мужчину. Он схватил нож и стал им размахивать, нанеся при этом ранения в живот и шею женщине. Затем выбежал на улицу, сел в припаркованное у дома собственное авто, разогнался и на огромной скорости и въехал в дерево. От полученных травм погиб на месте.

В полиции по этим фактам открыли уголовные производства по ч.2 ст. 15 «Покушение на преступление» и ч.1 ст.115 «Умышленное убийство», а также по ч.2 ст.286 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего» Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.