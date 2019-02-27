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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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До 12 лет за решеткой грозит четырем участникам банды воров

До 12 лет лишения свободы грозит четырем участникам организованной группы, которые специализировались на похищении имущества граждан и сельскохозяйственных предприятий.

Прокуратурой Сумской области согласовано сообщение о подозрении группе из четырех человек, которые специализировались на похищении имущества граждан и сельскохозяйственных предприятий. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в хранилище, совершенное повторно в составе организованной группы) УК Украины.

В ходе следствия, проведенного следователями следственного управления полиции, установлено, что 33-летний сумчанин, который до этого восемь раз привлекался к уголовной ответственности за совершение корыстных преступлений, в середине ноября 2018 года решил использовать полученный преступный опыт с целью незаконного обогащения, и создал организованную преступную группу. С тех пор четверо злоумышленников систематически совершали кражи чужого имущества на территории Сумского района.

В частности, участники преступной группы в ночное время приезжали на территорию заброшенных сельскохозяйственных предприятий, где автогеном разрезали металлические изделия (цистерны, весы и т.п.) и вывозили на автомобиле «Ford Transit». Кроме того, злоумышленники систематически наведывались на территорию дачных кооперативов, где, пользуясь отсутствием хозяев, похищали ценные вещи, в основном из металла, - входные двери, контейнеры, емкость для воды и т. д. Похищенный металл мужчины сбывали на пунктах приема металлолома.

«Только за один месяц злоумышленники обокрали 2 предприятия и 4 дачных дома, нанеся ущерб владельцам на сумму около 200 тыс грн. В настоящее время организатор и один из участников группы находятся в СИЗО, двое других - под домашним арестом. Досудебное следствие продолжается, устанавливается точное количество пострадавших и другие сообщники задержанных», - рассказал начальник отдела прокуратуры Сумской области Сергей Саенко.

Справка: за содеянное подозреваемым грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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