В Сумах копы поймали грабителя

11 марта, около 21.40, патрульные получили сообщение о совершении грабежа на улице Шота Руставели. 32-летний заявитель рассказал, что к нему подошел неизвестный и попросил телефон, чтобы позвонить. Однако как только тот дал ему телефон, незнакомец сразу же бросился наутек. Ориентировку с приметами предполагаемого правонарушителя передали всем экипажам города.
Патрульным понадобилось около получаса, чтобы в районе рынка, на проспекте Курском, выявить похожего по описанию мужчину. Общаясь с блюстителями порядка, 18-летний гражданин заметно нервничал, путался в объяснениях, а также не мог объяснить, откуда и куда движется. Впоследствии, он все же признался патрульным, что действительно забрал телефон и скрылся. Также он рассказал инспекторам, что похищенное средство связи спрятал возле дерева на улице Ковпака, а забрать его собирался утром.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 186 (грабеж) УК. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 850 до 1700 гривен или общественных работ на срок от 120 до 240 часов, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 4 лет.
о 4 лет.
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