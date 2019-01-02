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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:30177

В Сумах копы поймали грабителя

Патрульные оперативно нашли и задержали человека, вероятно, причастного к совершению грабежа.

11 марта, около 21.40, патрульные получили сообщение о совершении грабежа на улице Шота Руставели. 32-летний заявитель рассказал, что к нему подошел неизвестный и попросил телефон, чтобы позвонить. Однако как только тот дал ему телефон, незнакомец сразу же бросился наутек. Ориентировку с приметами предполагаемого правонарушителя передали всем экипажам города.

Патрульным понадобилось около получаса, чтобы в районе рынка, на проспекте Курском, выявить похожего по описанию мужчину. Общаясь с блюстителями порядка, 18-летний гражданин заметно нервничал, путался в объяснениях, а также не мог объяснить, откуда и куда движется. Впоследствии, он все же признался патрульным, что действительно забрал телефон и скрылся. Также он рассказал инспекторам, что похищенное средство связи спрятал возле дерева на улице Ковпака, а забрать его собирался утром.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 186 (грабеж) УК. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 850 до 1700 гривен или общественных работ на срок от 120 до 240 часов, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 4 лет.

о 4 лет.

Право Ограбление

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