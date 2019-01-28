Незадекларированные планшеты обнаружили таможенники Сумщины Гражданка Украины пыталась пересечь границу не задекларированным товаром в виде планшетов и лекарств.

Сегодня ночью таможенники Сумщины на железнодорожной станции «Хутор-Михайловский» задержали женщину, которая во время прохождения таможенного контроля внесла недостоверные сведения в декларации. Гражданка «забыла» указать в ней 19 планшетов «Samsung Galaxy» и 50 флаконов лекарства «Ербитукс».

Общая стоимость перемещаемого товара превышает 500 евро, и потому он подлежит обязательному декларированию.

Таким образом, нарушены требования ст. 472 Таможенного кодекса Украины «Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения», о чем составлен протокол о нарушении таможенных правил.