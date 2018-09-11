У Сумах відбувся обласний відбірковий конкурс читців Шевченка Підбито підсумки обласного відбіркового конкурсу читців, присвяченого пам’яті Т.Г. Шевченка.

Цьогоріч учасників конкурсу було 56. Журі на чолі з докторантом Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, доцентом кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, телеведучим Дмитром Будянським визначило переможців серед трьох вікових категорій.

Серед наймолодших, віком від 10 до 16 років, перемогу вибороли:

І місце- учасниця зразкового аматорського театру Буринського районного будинку культури Анастасія Кулик.

ІІ місце- учениця Сумської спеціалізованої школи №29 Дарина Фастівець;

ІІІ місце- учень Сумської загальноосвітньої школи №4 Кирило Вінницький;

У категорії читців від 16 до 22 років перемогли:

І місце - учасниця театрального колективу «Діти Мельпомени» Сумської спеціалізованої школи №29 Дар’я Тарасюк;

ІІ місце- учасник народного аматорського молодіжного театру «Пілігрим» Глухівського районного будинку культури Ілля Багута;

ІІІ місце- учасниця гуртка художнього читання Кровненського СБК Сумського району Юлія Барбіна

Найкращими досвідченими читцями, віком від 22 років, стали:

І місце –учасниця народного аматорського театру «Явір» Липоводолинського районного будинку культури Маргарита Капустинська;

ІІ місце- учасниця гуртка художнього читання Бездрицької ОТГ Сумського району Людмила Осипча;

ІІІ місце учасниця гуртка художнього читання Есманського МБК Глухівського району Оксана Кривонос.

Журі конкурсу також нагородило спеціальними відзнаками та призами «За сценічну майстерність»- учня КУ Сумська спеціалізована школа №7 Владислава Гудія, «Приз глядацьких симпатій» - учня КУ Сумська ЗОШ №5 Віталія Кравченка, «Надія конкурсу» - учасника народного аматорського молодіжного театру «Чудаки» КЗ « Охтирський РБК» Даніїла Баранова.

Всі учасники отримали дипломи за участь у конкурсі.