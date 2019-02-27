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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:18189

Чемпионат мира по биатлону: сумчанка в топ-10

В шведском Остерсунде в рамках чемпионата мира по биатлону состоялась женская индивидуальная гонка.

Предлагаем вам ознакомиться с ее результатами.

Индивидуальная гонка. Женщины

1.  Ханна Эберг  (0+0+0+0)  43:10,4

2.  Лиза Виттоцции  (0+0+0+0)  +23,6

3.  Жюстин Бреза  (0+0+1+0)  +32,5

...

10.  Анастасия Меркушина  (0+0+0+1)  +2:04,6

12.  Юлия Джима  (0+0+0+0)  +2:28,6

14.  Юлия Журавок  (0+0+0+0)  +2:33,5

36.  Валя Семеренко  (0+0+1+2)  +4:22,2

Спорт Биатлон

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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