Чемпионат мира по биатлону: сумчанка в топ-10 В шведском Остерсунде в рамках чемпионата мира по биатлону состоялась женская индивидуальная гонка.

Предлагаем вам ознакомиться с ее результатами. Индивидуальная гонка. Женщины 1. Ханна Эберг (0+0+0+0) 43:10,4 2. Лиза Виттоцции (0+0+0+0) +23,6 3. Жюстин Бреза (0+0+1+0) +32,5 ... 10. Анастасия Меркушина (0+0+0+1) +2:04,6 12. Юлия Джима (0+0+0+0) +2:28,6 14. Юлия Журавок (0+0+0+0) +2:33,5 36. Валя Семеренко (0+0+1+2) +4:22,2