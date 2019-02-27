Чемпионат мира по биатлону: сумчанка в топ-10

Предлагаем вам ознакомиться с ее результатами.
Индивидуальная гонка. Женщины
1. Ханна Эберг (0+0+0+0) 43:10,4
2. Лиза Виттоцции (0+0+0+0) +23,6
3. Жюстин Бреза (0+0+1+0) +32,5
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10. Анастасия Меркушина (0+0+0+1) +2:04,6
12. Юлия Джима (0+0+0+0) +2:28,6
14. Юлия Журавок (0+0+0+0) +2:33,5
36. Валя Семеренко (0+0+1+2) +4:22,2
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