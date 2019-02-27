Сумские биатлонисты с бронзовыми медалями чемпионата Украины

Сегодня сборные команды соревновались в смешанных эстафетах.
Средние юноши и девушки
1 место - Тернопольская область
2 место - Черниговская область
3 место- Сумская область (Татьяна Продан, Ксения Кравченко, Богдан Потапенко, Владислав Чихар)
Старшие юноши и девушки
1 место - Черниговская область
2 место - г. Киев
3 место- Сумская-1 область (Анастасия Дидоренко, Екатерина Свинаренко, Владимир Кошман, Дмитрий Грущак)
Одиночная эстафета
Средние юноши и девушки
1 место – Тернопольская область
2 место – Львовская область
3 место – Киев
Старшие юноши и девушки
1 место – Тернопольская область
2 место – Харьковская область
3 – Киев
В общем зачете сумские биатлонисты, по итогам декабрьского и мартовского чемпионатов, взяли первое место среди старших и второе среди средних юношей и девушек.
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