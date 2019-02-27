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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:31185

Сумские патрульные достали из ямы собаку

Сегодня, 12 марта, инспекторы получили сообщение о помощи на улице Леси Украинки.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка обнаружили нескольких граждан почтенного возраста. Они объяснили, что в заброшенном здании услышали жалобное собачье скуление. Придя туда, пенсионеры обнаружили собаку, которая упала в яму. Глубина ямы достигала около 2 метров. Поскольку самостоятельно они не смогли достать собаку, решили позвать на помощь инспекторов патрульной полиции.

Полицейские отреагировали на обращения граждан и быстро достали собаку из ямы. Граждане поблагодарили стражам порядка за человечность и помощь. В свою очередь они пообещали позаботиться о четвероногом и следить за ним.

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