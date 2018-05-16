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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:42188

Сумчан приглашают воспользоваться услугами «мобильного социального офиса»

В пятницу сумчане могут обратиться за консультациями в «мобильный социальный офис».

15 марта состоится очередной выезд «мобильного социального офиса» в помещении отделения АО «Ощадбанк» по ул. Петропавловская, 53.

Поэтому сумчан приглашают прийти на прием и получить консультации по вопросам социальной защиты: назначение субсидии, социальных пособий, пенсии, занятости населения и т.п.

Горожан будут консультировать представители департамента социальной защиты населения, Сумского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Сумской области, городского центра занятости, КУ «Сумской городской территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) «Берегиня», городского отделения управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Сумской области, и городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Прием граждан состоится с 10:00 до 12:00.

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