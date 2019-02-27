Сумские волейболисты стартуют в плей-офф Суперлиги

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ», занявшая по итогам регулярного чемпионата 6-ое место, будет принимать команду «МХП-Винницв», которая завершила турнир на третьем месте.
Игра пройдет в спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57, 2-й этаж). Начало в 18.00. Вход свободный.
Ответная игра пройдет 20 марта.
В регулярном чемпионате сумчане четыре раза проиграли соперникам 1:3 и 0:3 в гостяхи с таким же счетом дома.
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