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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:35222

Сегодня сумские волейболисты стартуют в плей-офф Суперлиги

15 марта в Сумах пройдет первая игра 1/8 финала чемпионата Украины по волейболу среди мужчких команд Суперлиги.

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ», занявшая по итогам регулярного чемпионата 6-ое место, будет принимать команду «МХП-Винницв», которая завершила турнир на третьем месте.

Игра пройдет в спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57, 2-й этаж). Начало в 18.00. Вход свободный.

Ответная игра пройдет 20 марта.

В регулярном чемпионате сумчане четыре раза проиграли соперникам 1:3 и 0:3 в гостяхи с таким же счетом дома.

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ

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