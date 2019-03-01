Сегодня сумские волейболисты стартуют в плей-офф Суперлиги 15 марта в Сумах пройдет первая игра 1/8 финала чемпионата Украины по волейболу среди мужчких команд Суперлиги.

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ», занявшая по итогам регулярного чемпионата 6-ое место, будет принимать команду «МХП-Винницв», которая завершила турнир на третьем месте.

Игра пройдет в спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57, 2-й этаж). Начало в 18.00. Вход свободный.

Ответная игра пройдет 20 марта.

В регулярном чемпионате сумчане четыре раза проиграли соперникам 1:3 и 0:3 в гостяхи с таким же счетом дома.