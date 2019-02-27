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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Ахтырке пиротехники обезвредили устаревший боеприпас

12 марта в Ахтырке группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны), проведены работы по изъятию и обезвреживанию в специально отведенном месте ручной гранаты Ф-1 времен Второй мировой войны.

Накануне взрывоопасную находку обнаружил местный житель на огороде. Боеприпас находился на расстоянии 50 м от жилых домов.

Спасатели отмечают, что при нахождении подозрительных предметов нельзя их даже прикасаться, а тем более пытаться перенести. О находке следует сообщить окружающим и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Ахтырка Устаревшие боеприпасы
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