В Ахтырке пиротехники обезвредили устаревший боеприпас

Накануне взрывоопасную находку обнаружил местный житель на огороде. Боеприпас находился на расстоянии 50 м от жилых домов.
Спасатели отмечают, что при нахождении подозрительных предметов нельзя их даже прикасаться, а тем более пытаться перенести. О находке следует сообщить окружающим и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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