В Ахтырке пиротехники обезвредили устаревший боеприпас 12 марта в Ахтырке группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны), проведены работы по изъятию и обезвреживанию в специально отведенном месте ручной гранаты Ф-1 времен Второй мировой войны.

Накануне взрывоопасную находку обнаружил местный житель на огороде. Боеприпас находился на расстоянии 50 м от жилых домов.

Спасатели отмечают, что при нахождении подозрительных предметов нельзя их даже прикасаться, а тем более пытаться перенести. О находке следует сообщить окружающим и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.