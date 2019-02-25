В Сумах пройдет турнир по индорхоккею На следующей неделе, 19-21 марта, в Сумах пройдет XIV международный детский турнир по индорхоккею «Восходящие звездочки-2019».

СДЮШОР «Динамо» приглашает всех желающих поддержать свои команды и получить массу удовольствия от турнира, который пройдет в спортзале ФОК «Динамо» (ул. Герасима Кондратьева, 27). Начало игр в 10.00.

В турнире примут участие команды юношей и девушек из Сум, Шостки, Коростеня, Бердичева, Полтавы, и Минска.

Для детей это прекрасная возможность помериться силами на паркете во время игры, набраться игрового опыта и в теплой дружеской атмосфере весело провести время.