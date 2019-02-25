В Сумах пройдет турнир по индорхоккею

СДЮШОР «Динамо» приглашает всех желающих поддержать свои команды и получить массу удовольствия от турнира, который пройдет в спортзале ФОК «Динамо» (ул. Герасима Кондратьева, 27). Начало игр в 10.00.
В турнире примут участие команды юношей и девушек из Сум, Шостки, Коростеня, Бердичева, Полтавы, и Минска.
Для детей это прекрасная возможность помериться силами на паркете во время игры, набраться игрового опыта и в теплой дружеской атмосфере весело провести время.
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