У Сумах пройде Вечір питань і відповідей із театром «Нянькіни»

Цікавить життя театру «Нянькіни»? Бажаєте знати більше про закулісся? Хочете почути про плани? Тоді ця подія саме для вас. Під час зустрічі з театром «Нянькіни» кожен зможе отримати відповідь на своє питання.
Театр «Нянькіни» – сумський родинний театр. Офіційно працює з 29 вересня 2017 року, коли була поставлена перша вистава на власній локації.
Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.
Тел.: (054) 270 19 04. Вхід вільний.
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