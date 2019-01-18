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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:0811

У Сумах пройде Вечір питань і відповідей із театром «Нянькіни»

Книгарня «Є» запрошує на Вечір питань і відповідей із театром «Нянькіни», що відбудеться 25 березня. Початок – о 18:30.

Цікавить життя театру «Нянькіни»? Бажаєте знати більше про закулісся? Хочете почути про плани? Тоді ця подія саме для вас. Під час зустрічі з театром «Нянькіни» кожен зможе отримати відповідь на своє питання.

Театр «Нянькіни» – сумський родинний театр. Офіційно працює з 29 вересня 2017 року, коли була поставлена перша вистава на власній локації.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Тел.: (054) 270 19 04. Вхід вільний.

Досуг Книгарня Є Театр Нянькины

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