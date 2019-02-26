«На наши неоднократные обращения на протяжении 12 лет о строительстве дороги от домов № 38, 36 по ул. Героев Крут до ул. Ивана Сирко не дали никакого результата (получаем только письма, что этой дороги нет в плане строительства).
Наши жители, маленькие дети, школьники 17 и 23 школ и люди пожилого возраста ходят в этом направлении осенью в грязи и воде, автотранспорт коммунальных предприятий «тонет» в огромной луже возле мусорных контейнеров.
На данном участке нет вовсе тротуарных дорожек, что может привести к очень тяжелым последствиям для пешеходов.
В темное время суток на этом направлении нет ни одного осветительного прибора», - писал автор петиции Кондратенко Андрей Викторович.
Ответ на электронную петицию:
«Вашу петицию рассмотрено, управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета подготовлен проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета «О рассмотрении электронной петиции по капитальному ремонту дороги от домов № 38, 36 по ул. Героев Крут до ул. Ивана Сирко».
Данный проект решения должен пройти процедуру визирования согласно требованиям действующего законодательства и регламентов работы соответствующих органов местного самоуправления, после чего исполнительный комитет Сумского городского совета на очередном его заседании принимает решение о поддержке или не поддержке данной петиции.
О рассмотрении электронной петиции Вас будет дополнительно сообщено».
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Создать троллейбусный маршрут «Аэропорт - Центральный рынок - Железнодорожный вокзал - ул. Героев крут -...
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Отремонтировать дорогу от улицы Прокофьева до Пришибской площади»....
Материалов для ямочного и текущего ремонта у КП «Дорремстрой» запасено с избытком....
За день сумчане собрали треть необходимых голосов за строительство детсада в 12-ом микрорайоне вместо прокурорского дома....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Обратиться к областным властям с требованием восстановить сумской аэропорт для сообщения с одним из крупных...