Нужна ли дорога от ул. Ивана Сирко до Героев Крут решит исполком Получила формальный ответ городских властей петиция «Дорога от дома № 38,36 по ул. Героев Крут до ул. Ивана Сирко».

«На наши неоднократные обращения на протяжении 12 лет о строительстве дороги от домов № 38, 36 по ул. Героев Крут до ул. Ивана Сирко не дали никакого результата (получаем только письма, что этой дороги нет в плане строительства).

Наши жители, маленькие дети, школьники 17 и 23 школ и люди пожилого возраста ходят в этом направлении осенью в грязи и воде, автотранспорт коммунальных предприятий «тонет» в огромной луже возле мусорных контейнеров.

На данном участке нет вовсе тротуарных дорожек, что может привести к очень тяжелым последствиям для пешеходов.

В темное время суток на этом направлении нет ни одного осветительного прибора», - писал автор петиции Кондратенко Андрей Викторович.

Ответ на электронную петицию:

«Вашу петицию рассмотрено, управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета подготовлен проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета «О рассмотрении электронной петиции по капитальному ремонту дороги от домов № 38, 36 по ул. Героев Крут до ул. Ивана Сирко».

Данный проект решения должен пройти процедуру визирования согласно требованиям действующего законодательства и регламентов работы соответствующих органов местного самоуправления, после чего исполнительный комитет Сумского городского совета на очередном его заседании принимает решение о поддержке или не поддержке данной петиции.

О рассмотрении электронной петиции Вас будет дополнительно сообщено».