Будут ли в Сумах создавать пункт приема ртутных термометров Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Создание пункта приема и переработки ртутных градусников / ртути».

«Довольно часто (особенно в холодное время года) возникают случаи повреждения старых ртутных градусников. При этом, даже правильно собрав, ртуть некуда отвезти, также и некуда отвезти старый ртутный градусник. Люди вынуждены просто выбрасывать это в мусор, тем самым нанося большой вред своему здоровью и окружающей среде.

Такому городу, как Сумы, просто необходимо сделать важный шаг навстречу улучшению обращения с вредными отходами и организовать пункт приема и утилизации приборов с ртутью / ртути. Это наша экология, это наше будущее», - писал автор петиции. Шевченко Владимир Владимирович.

Ответ на электронную петицию содержит очень много букв, а сводится к одному, последнему, абзацу: «После завершения выполнения работ по внесению изменений в схемы санитарной очистки города Сумы и утверждения исполнительным комитетом Сумского городского совета внесенных изменений в данную схему, будут определены места размещения пунктов сбора опасных отходов, или определен иной способ для сбора опасных отходов от населения, жители города Сумы смогут сдать опасные отходы. По результатам выполнения вышеупомянутых мероприятий в городе будет проведена информационно-разъяснительная работа с населением».

По срокам: внесение изменений в указанную схему запланировано на 2019 год. На это даже выделили 350 тыс. грн.

Правда, в прошлом году никто не взялся за эту работу.