В Шостке предлагают переименовать еще одну улицу Как информирует Шосткинский горсовет, поступило предложение переименовать улицу Галана в Шостке.

Такую инициативу подала общественная организация «Незалежні», пишет Шостка.info.

На официальном сайте горсовета объявлен опрос. Жителей города просят высказать свое мнение: поддерживаете ли Вы идею переименования или против.

Оставить свое мнение можно, пройдя по ссылке:http://shostka-rada.gov.ua/anons/uvaga-opituvannya/