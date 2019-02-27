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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:31161

В Шостке предлагают переименовать еще одну улицу

Как информирует Шосткинский горсовет, поступило предложение переименовать улицу Галана в Шостке.

Такую инициативу подала общественная организация «Незалежні», пишет Шостка.info.

На официальном сайте горсовета объявлен опрос. Жителей города просят высказать свое мнение: поддерживаете ли Вы идею переименования или против.

Оставить свое мнение можно, пройдя по ссылке:http://shostka-rada.gov.ua/anons/uvaga-opituvannya/

Довідка

Яросла́в Олекса́ндрович Гала́н (27 липня 1902, Динів — 24 жовтня 1949, Львів) — український комуністичний письменник, журналіст, педагог, член КПЗУ, писав українською і польською мовами.

У воєнні та повоєнні роки Ярослав Галан засуджував ідеї української державності, називав українську революцію — «жовтоблакитним маріонетковим балаганом типу 1918 року», критикував ОУН і УПА, а також греко-католицьку церкву. Автор статті «Плюю на Папу», як відповідь на відлучення його від Церкви папою Пієм XII.

 

Общество Переименование улиц Шостка

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