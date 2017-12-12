Сумчан запрошують на творчі зустрічі з відомими акторами

Сьогодні, 14 березня, сумчан запрошують на творчу зустріч із акторкою театру та кіно, Народною артисткою України Адою РОГОВЦЕВОЮ. Зустрічі з нею традиційно стають великою подією, вони насичені гумором, почуттями дружби та віри, сокровенними історіями, і вони завжди залишаються у серці.

Усіх охочих поспілкуватися з Адою Роговцевою запрошують до Агенції промоції «Суми» за адресою: вул. Соборна, 27. Початок о 15:00.

А вже у суботу, 16 березня, о 14:00 на містян чекає творча зустріч з акторами Київського національного академічного драматичного театру ім. І. Франка. У рамках театрального фестивалю актори театру презентуватимуть сумським глядачам виставу «Три товариші» за творчістю Еріха Марія Ремарка. Головна тема вистави – смерть живе любов’ю. Бо як тебе ніхто не любив, то і смерті не помітять. Як ти не любив, то й не жив або просто жив мертвим. А як любив, то й похований можеш жити. Актори: Народний артист України Євген НИЩУК, Народний артист України Олексій БОГДАНОВИЧ, Заслужений артист України Олександр ПЕЧЕРИЦЯ, Народний артист України Остап СТУПКА, Народний артист України Тарас ЖИРКО.

Вхід на творчі зустрічі – вільний.