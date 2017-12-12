Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:09234

Сумчан запрошують на творчі зустрічі з відомими акторами

В Агенції промоції «Суми» у рамках проведення щорічного театрального фестивалю «Чехов-Фест» відбудуться творчі зустрічі з акторами театру.

Сьогодні, 14 березня, сумчан запрошують на творчу зустріч із акторкою театру та кіно, Народною артисткою України Адою РОГОВЦЕВОЮ. Зустрічі з нею традиційно стають великою подією, вони насичені гумором, почуттями дружби та віри, сокровенними історіями, і вони завжди залишаються у серці.

Усіх охочих поспілкуватися з Адою Роговцевою запрошують до Агенції промоції «Суми» за адресою: вул. Соборна, 27. Початок о 15:00.

А вже у суботу, 16 березня, о 14:00 на містян чекає творча зустріч з акторами Київського національного академічного драматичного театру ім. І. Франка. У рамках театрального фестивалю актори театру презентуватимуть сумським глядачам виставу «Три товариші» за творчістю Еріха Марія Ремарка. Головна тема вистави – смерть живе любов’ю. Бо як тебе ніхто не любив, то і смерті не помітять. Як ти не любив, то й не жив або просто жив мертвим. А як любив, то й похований можеш жити. Актори: Народний артист України Євген НИЩУК, Народний артист України Олексій БОГДАНОВИЧ, Заслужений артист України Олександр ПЕЧЕРИЦЯ, Народний артист України Остап СТУПКА, Народний артист України Тарас ЖИРКО.

Вхід на творчі зустрічі – вільний.

Досуг Ада Роговцева

По тематике

Сумчан запрошують на творчу зустріч із Адою Роговцевою
07.03.2019 16:35

Сумчан запрошують на творчу зустріч із Адою Роговцевою

14 березня у приміщенні «Агенції промоції «Суми» у рамках проведення щорічного театрального фестивалю «Чеховфест» відбудеться творча зустріч з акторкою театру...

В Глухове собирают деньги на памятник Аде Роговцевой
09.04.2018 17:53

В Глухове собирают деньги на памятник Аде Роговцевой

В Глухове хотят установить памятник народной артистке Украины Аде Роговцевой....

Жінки, що прославили Україну
08.03.2018 10:01

Жінки, що прославили Україну

Своєю багатогранною діяльністю ці видатні українські жінки вплинули на розвиток і становлення української держави. Вони внесли вагомий вклад в культуру,...

12.12.2017 13:43

Знаменитая глуховчанка получила премию от президента

Петр Порошенко вручил Аде Роговцевой Государственную премию имени Александра Довженко....

Новости

Пока по 5: исполком против повышения стоимости проезда в сумских маршрутках
12.03.2019 11:06
Сумчан запрошують на творчі зустрічі з відомими акторами
Сегодня 08:09
В Сумах боевые медики рассказали студентам о военной службе по контракту
Сегодня 08:09
В Сумах пройдет зональный чемпионат Украины по боксу
Сегодня 07:27
За две недели до старта ПФК «Сумы» начал подготовку
Сегодня 07:15
Чемпионат мира по биатлону: провал сумчан
Вчера 19:48
Сумские учителя учились играть в Lego
Вчера 17:56
Полтавчанину дали 15 лет за убийство жительницы Косовщины
Вчера 17:42
Сумские копы остановили иностранца на BMW с липовыми правами
Вчера 17:31
Жителя Сумщины, который молотком убил свою жену, взяли под стражу
Вчера 16:56
В Сумах снова будут судить зампрокурора области
Вчера 16:38
Директора педколледжа на Сумщине подозревают в присвоении имущества
Вчера 16:24
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:10 14:40 19:15 22:00
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
Кино Космос
13:45—50 грн. 16:05—50 грн. 18:25—55 грн.
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
Кино Космос
12:00—45 грн.
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
Кино Космос
20:45—55 грн.
«Как приручить дракона 3» Дин ДеБлуа (США, 2019)
«Как приручить дракона 3» Дин ДеБлуа (США, 2019)
Кино Космос
10:00—45 грн.
 
«Собаки»
Театр ТЮЗ
18.00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.