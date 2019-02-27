В Шостке можно будет следить за уровнем загрязнения воздуха онлайн

Члены рабочей группы заслушали информацию по разработке стационарных датчиков, которые будут измерять уровень загрязнения воздуха, его скорость и направление, атмосферное давление, уровень осадков. Датчики планируется установить у предприятий города.
Также разрабатывается приложение к смартфонам. С его помощью шосткинцы в режиме реального времени смогут ознакомиться с ситуацией по уровню загрязнения воздуха, сообщает Шосткинский горсовет.
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