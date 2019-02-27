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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:49138

В Шостке можно будет следить за уровнем загрязнения воздуха онлайн

В Шостке состоялось заседание рабочей группы по выявлению источников загрязнения воздуха химических веществ.

Члены рабочей группы заслушали информацию по разработке стационарных датчиков, которые будут измерять уровень загрязнения воздуха, его скорость и направление, атмосферное давление, уровень осадков. Датчики планируется установить у предприятий города.

Также разрабатывается приложение к смартфонам. С его помощью шосткинцы в режиме реального времени смогут ознакомиться с ситуацией по уровню загрязнения воздуха, сообщает Шосткинский горсовет.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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