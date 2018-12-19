В Сумах нашли «Лексус», угнанный в Чернигове в прошлом году

В конце 2018 года владелец оставил дорогую машину ночевать на придомовой территории. Когда заметил исчезновения легковушки, сообщил в полицию.
Полицейские проанализировали записи с камер видеонаблюдения и установили, что автомобиль отправился в сторону соседней области. В конце концов, правоохранители нашли престижный автомобиль бизнес-класса в одном из автокооперативов города Сумы. Из машины изъяты вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу.
Оперативники Черниговского отдела полиции и Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Черниговской области изъяли автомобиль и вернули его в Чернигов. Сейчас назначен ряд экспертиз, которые смогут назвать круг лиц, причастных к преступлению. В ближайшее время авто будет возвращен законному владельцу, сообщает Сектор коммуникации полиции Черниговской области.
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