На Сумщине дебошира будут судить за избиение полицейского

В дежурную часть Середина-Будского отделения полиции поступило сообщение о том, что в одном из местных развлекательных заведений посетитель устроил драку.
Прибыв на место происшествия, правоохранители застали в кафе нетрезвого, агрессивно настроенного молодого человека. Именно на него другие посетители указали как на зачинщика драки. На законные требования сотрудников полиции успокоиться мужчина не реагировал. Более того, в адрес правоохранителей с его стороны стали звучать нецензурная брань и угрозы, он даже ударил одного из полицейских кулаком в лицо.
«Наши сотрудники задержали гражданина в соответствии со статьей 208 УПК Украины и поместили его в изолятор временного содержания, - комментирует ситуацию Сергей Титенко, начальник Середина-Будского отделения полиции. - Впоследствии районный суд избрал 25-летнему задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста. Следствие, начатое в рамках открытого по признакам ч. 1 ст. 345 УК уголовного производства, продолжается».
Угрозы убийством и насилие в отношении работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей, злоумышленнику могут стоить исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или до 3-х лет ограничением свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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