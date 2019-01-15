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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине дебошира будут судить за избиение полицейского

Будучи навеселе, 25-летний житель Середина-Буды затеял драку в одном из кафе города. Увидев полицейских, вызванных администрацией заведения, он не только не успокоился, но и предпринял угрозы в адрес правоохранителей и пытался с помощью кулаков доказать собственное превосходство.

В дежурную часть Середина-Будского отделения полиции поступило сообщение о том, что в одном из местных развлекательных заведений посетитель устроил драку.

Прибыв на место происшествия, правоохранители застали в кафе нетрезвого, агрессивно настроенного молодого человека. Именно на него другие посетители указали как на зачинщика драки. На законные требования сотрудников полиции успокоиться мужчина не реагировал. Более того, в адрес правоохранителей с его стороны стали звучать нецензурная брань и угрозы, он даже ударил одного из полицейских кулаком в лицо.

«Наши сотрудники задержали гражданина в соответствии со статьей 208 УПК Украины и поместили его в изолятор временного содержания, - комментирует ситуацию Сергей Титенко, начальник Середина-Будского отделения полиции. - Впоследствии районный суд избрал 25-летнему задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста. Следствие, начатое в рамках открытого по признакам ч. 1 ст. 345 УК уголовного производства, продолжается».

Угрозы убийством и насилие в отношении работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей, злоумышленнику могут стоить исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или до 3-х лет ограничением свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Нанесение телесных повреждений Насилие Середина-Буда Угроза убийства

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