Житель Сумщины зарабатывал кражами с кладбищ Пытаясь быстро заработать денег, 32-летний мужчина разрушил и обокрал несколько захоронений на одном из кладбищ Великописаревского района.

В дежурную часть Липоводолинского отделения полиции обратился 29-летний житель района с сообщением о том, что с могилы его покойных родственников исчезла металлическая конструкция, на которой держались памятник и надгробие.

При выезде на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила: неизвестный вор, разрыв верхний слой земли захоронения, отодвинул надгробную плиту, вынул и украл металлические углы, на которых держался памятник.

Осмотрев другие захоронения на этом же кладбище, работники полиции обнаружили еще два могилы, поврежденные аналогичным способом.

Опросив местных жителей и проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, правоохранители установили личность кладбищенского вора - им оказался неоднократно судимый за кражи 32-летний житель соседнего района. В содеянном он сознался. Свой поступок оправдывает отсутствием средств и желанием собрать конфет для своих малолетних детей. Утверждает: будучи на кладбище, случайно увидел фрагмент металла, который выглядывал из земли на одном из захоронений. И тогда у него возникла мысль заработать деньги, сдав металл с захоронений в пункт вторчермета. Разрыв несколько захоронений, он нагрузил «добычу» на велосипед, и, дождавшись вечера, отвез груз на металлолом.

По данному факту открыто уголовное производство, злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 297 Уголовного Кодекса Украины (надругательство над могилой). Наказанием за такое «заработок» может стать лишение свободы на срок от 4 до 7 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.