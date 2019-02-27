В Шостке женщина обокрала свою коллегу Соблазнилась 57-летняя жительница Шостки на клатч своей коллеги, в котором находились 3200 гривен.

О краже из магазина сумочки с деньгами в полицию сообщила 50-летняя владелица. Женщина рассказала: клатч, в котором находились 3200 гривен, она, как всегда, оставила в своем рабочем столе. Пока занималась делами, сумочка с деньгами исчезла.

Проведя ряд розыскных мероприятий, полицейские установили причастность к краже 57-летней работницы этого же магазина. Женщина призналась в содеянном и рассказала, что деньги успела потратить на собственные нужды.

Сейчас в отношении подозреваемого в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет. Окончательное наказание женщине определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.