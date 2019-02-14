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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:22579

Управление СБУ в Сумской области обезглавлено

Президент Украины Петр Порошенко уволил начальника Управления СБУ в Сумской области.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил Владислава Косинского с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области.

«Уволить Косинского Владислава Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области», - говорится в тексте указа №72 / 2019, обнародованном на сайте главы украинского государства сегодня, 13 марта.

Напомним: В.Косинский возглавлял ведомство с 2017 года.

Право Владислав Косинский СБУ УСБУ в Сумской области

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