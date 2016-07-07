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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:31461

В Сумах работники облсовета лишили интернета горсовет (+ видео)

С заявлением о том, что работники Сумского облсовета перекусили интернет-кабель, ведущий в горсовет в правоохранительные органы сегодня, 13 марта, обратились представители мэрии.

Как рассказал секретарь горсовета Андрей Баранов, все началось с того, что в понедельник, 11 марта, в горсовете исчез интернет. Тогда серверные горсовета переключили на бытовую линию, но и там начались проблемы, пишет Sumy.Today.

По словам Андрея Баранова, их специалисты обнаружили, что оба кабеля повреждены. Чтобы выяснить, как такое могло произойти, в горсовете пересмотрели видеозаписи с камер наблюдения, установленных у серверных. Там зафиксировано, как двое мужчин, в одном из которых узнали работника областного совета, перекусывают плоскогубцами интернет-кабеля мэрии. Сейчас, по словам Андрея Баранова, видеозаписи переданы СБУ и полиции, к которым обратилась городской совет.

Напомним: здание на площади Независимости, 2, где расположена Сумской городской совет, принадлежит областному совету. А между органами власти уже давно существует конфликт, - областной совет возглавляет представитель БПП Владимир Токарь, а городской - батькивщинец Александр Лысенко. В прошлом году областной совет решил перерегистрировать в другие населенные пункты области свои предприятия и учреждения, расположенные в Сумах. Тем самым город лишился несколько десятков миллионов гривен ПДФО. По этому поводу горсовет принимал обращение к руководству государства.

В областном совете комментариев пока не дают. По словам начальника отдела информационно-аналитической работы облсовета Лилии Наумовой, ей о выключении интернет в горсовете ничего не известно. Она добавила, что с 6 марта в областном совете не работали телефоны, и предположила, что это может быть связано с проблемами горсовета с интернетом.

По информации, начальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвиры Бигановой, сообщение об отключении интернета в мэрии в полицию поступило в 8:43 утра. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Право Интернет Конфликт между облсоветом и горсоветом

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