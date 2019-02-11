В сумских троллейбусах снимают кино

Именно троллейбус КП «Электроавтотранс» как вариант оригинальной локации для съемок 130-го сезона киножурнала «Байки» выбрал известный продюсер Александр Молодцов. Премьера выпуска с участием юных телезвезд из Сум состоится уже в мае 2019 года, сообщает пресс-служба предприятия.
Предыдущий выпуск из Сум:
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