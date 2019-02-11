В сумских троллейбусах снимают кино Сегодня, 13 марта, в Сумах снимают очередной сезон детского киножурнала «Байки».

Именно троллейбус КП «Электроавтотранс» как вариант оригинальной локации для съемок 130-го сезона киножурнала «Байки» выбрал известный продюсер Александр Молодцов. Премьера выпуска с участием юных телезвезд из Сум состоится уже в мае 2019 года, сообщает пресс-служба предприятия.

Предыдущий выпуск из Сум: