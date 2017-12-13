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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские копы остановили водителя-рецидивиста без прав, но под кайфом

Водителя без права управления и с признаками наркотического опьянения остановили патрульные на автодороге национального значения.

Патрулируя автодорогу Н-12 «Сумы-Полтава», за нарушение ПДД экипаж патрульных остановил автомобиль ВАЗ-21013.

Общаясь с 22-летним водителем, патрульные установили, что он вообще не имеет водительского удостоверения. Кроме того, инспекторы обнаружили у него вождя признаки наркотического опьянения. В присутствии двух свидетелей, водитель категорически отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Стражи порядка установили, что в течение 2018-2019 годов на жителя Ахтырского района составлено 15 административных материалов. Из них 10 за управление автомобилем, не имея права управления (ч. 2 ст. 126 КУоАП), и 5 админматериалов (1 протокол - ч. 1 ст. 130, 1 протокол - ч. 2 ст. 130, 3 протокола - ч. 3 ст. 130) за управление в состоянии опьянения или отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке.

Патрульные составили на водителя административные материалы по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством, не имея права управления) КоАП и по ч. 3 ст. 130 (управление лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП и отстранили его от управления.

Право Без прав Под кайфом

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