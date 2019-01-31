В Лебедине заработал новый рентген-аппарат

Современный рентген-диагностический комплекс на три рабочих места заработал в Лебединской ЦРБ. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко. Стоимость комплекса составила 6,5 млн грн.
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