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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:56178

Сумские учителя учились играть в Lego

Тренеры The Lego Foundation провели бесплатные тренинги для учителей первых классов по использованию игровых наборов Lego.

Участниками тренингов стали педагоги из всех районов Сумской области. Работали тренеры на базе образовательных учреждений Конотопа, Шостки, Глухова, Ахтырки, Ромен и Сум.

Учителей обучали, как умело использовать игровые и деятельностные методы в условиях внедрения нового Государственного стандарта начального образования. Многие по старой привычке воспринимает конструкторы от Lego как интересную игрушку. Мало кто знает, что Lego начали использовать в образовательных целях еще в 60-х годах прошлого века, а впоследствии руководство компании решило создать отдельный департамент по развитию образовательной продукции.

Сейчас особенно актуальным является использование Lego в работе с детьми младшего школьного возраста, так как позволяет любознательным и активным ученикам на 100% проявить свои возможности и творческие наклонности.

Педагоги еще раз убедились в том, что учиться с Lego интересно, легко, весело и полезно, что игра - это открытая система, которая зависит от творчества учителя и отметили актуальность и практическую ценность таких тренингов.

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