Сумские учителя учились играть в Lego

Участниками тренингов стали педагоги из всех районов Сумской области. Работали тренеры на базе образовательных учреждений Конотопа, Шостки, Глухова, Ахтырки, Ромен и Сум.
Учителей обучали, как умело использовать игровые и деятельностные методы в условиях внедрения нового Государственного стандарта начального образования. Многие по старой привычке воспринимает конструкторы от Lego как интересную игрушку. Мало кто знает, что Lego начали использовать в образовательных целях еще в 60-х годах прошлого века, а впоследствии руководство компании решило создать отдельный департамент по развитию образовательной продукции.
Сейчас особенно актуальным является использование Lego в работе с детьми младшего школьного возраста, так как позволяет любознательным и активным ученикам на 100% проявить свои возможности и творческие наклонности.
Педагоги еще раз убедились в том, что учиться с Lego интересно, легко, весело и полезно, что игра - это открытая система, которая зависит от творчества учителя и отметили актуальность и практическую ценность таких тренингов.
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