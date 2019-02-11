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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:38310

Сумы купят троллейбусы у «Богдан Моторс»

КП «Электроавтотранс» купит 4 троллейбуса у ДП АСЗ 1 «АО «АК «Богдан моторс».

Предприятие предложило 4 машины за 22 млн 472 тыс. грн, что составляет 5,618 млн за штуку. Итоги тендера объявили сегодня, 13 марта, в КП «Электроавтотранс».

Экономика Троллейбусы

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В сумских троллейбусах снимают кино
Сегодня 13:59

В сумских троллейбусах снимают кино

Сегодня, 13 марта, в Сумах снимают очередной сезон детского киножурнала «Байки»....

05.03.2019 16:09

Сумские власти ответили очередной отпиской на петицию о новом троллейбусном маршруте

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Создать троллейбусный маршрут «Аэропорт - Центральный рынок - Железнодорожный вокзал - ул. Героев крут -...

19.02.2019 13:04

Городские власти объяснили, почему не будут отменять 4 грн в троллейбусах

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Отмена проезда 4 грн. в троллейбусе»....

18.02.2019 12:16

В Сумах 12-ый микрорайон снова без троллейбусов

Троллейбусы № 5 и № 10 А временно не едут до конечной остановки «ул. Героев Крут»....

11.02.2019 16:41

Сумчане просят добавить троллейбусных маршрутов

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Добавление новых маршрутов троллейбусов и автобусов»...

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Афиша

«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:00
«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00 20:00
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:10 14:40 19:15 22:00
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
Кино Дружба
10-00 - 60 грн.
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
Кино Космос
13:45—50 грн. 16:05—50 грн. 18:25—55 грн.
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
Кино Космос
12:00—45 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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