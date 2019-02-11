Сумы купят троллейбусы у «Богдан Моторс»

Предприятие предложило 4 машины за 22 млн 472 тыс. грн, что составляет 5,618 млн за штуку. Итоги тендера объявили сегодня, 13 марта, в КП «Электроавтотранс».
Сегодня, 13 марта, в Сумах снимают очередной сезон детского киножурнала «Байки»....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Создать троллейбусный маршрут «Аэропорт - Центральный рынок - Железнодорожный вокзал - ул. Героев крут -...
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Отмена проезда 4 грн. в троллейбусе»....
Троллейбусы № 5 и № 10 А временно не едут до конечной остановки «ул. Героев Крут»....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Добавление новых маршрутов троллейбусов и автобусов»...