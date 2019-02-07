Сумские мусорщики отказываются платить мизерный штраф за текущие мусоровозы

Проверкой установлено, что предприятием недостоверно составляется статистическая отчетность № 1-отходы и отсутствует первичный учет отходов, которые образуются на предприятии.
По результатам проведенной проверки к административной ответственности привлечены 4 должностных лица, общая сумма штрафов составляет 340 гривен. Выдано предписание на устранение выявленных нарушений.
Также по фактам загрязнения земельных участков аммонием, фосфором, нитратами, сульфатами, хлоридами у контейнерных площадок вследствие утечки жидкого фильтрата на грунт, выявленных в ходе проведения предварительной проверки ООО «А-Муссон», проведенной в период с 28 августа по 10 сентября 2018 года, инспекцией было рассчитано предприятию убытки и предъявлена претензия для возмещения в сумме 16 040,54 грн.
Поскольку до этого времени предприятием ущерб в добровольном порядке не оплачен, материалы проверки были направлены в Сумскую местную прокуратуру для принятия мер представительского характера по взысканию указанных средств в государственный бюджет, сообщает пресс-служба ведомства.
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